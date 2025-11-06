В Украине создадут хаб оборонных инноваций совместно со Швецией

Во время визита министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Швецию в четверг был подписан меморандум о намерениях в области оборонных инноваций.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба шведского правительства.

Согласно меморандуму, Украина и Швеция стремятся углубить сотрудничество в области оборонных инноваций и создать "шведско-украинский хаб оборонных инноваций" в Украине, говорится в сообщении.

Также стороны осознают необходимость увеличения объемов оборонного производства и создания "устойчивых и адаптивных систем производства оборонной техники".

"Объединяя промышленные и технологические силы Швеции с боевым опытом Украины, мы можем создать новые военные возможности. Это сотрудничество сделает наши вооруженные силы сильнее. Это инвестиция в мир и безопасность", – сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Меморандум о намерениях содержит в общей сложности восемь пунктов, в частности об обмене оборонными инновациями, использовании шведских технологий для разработки совместных с Украиной боевых решений и их продвижении среди союзников.

Также сообщалось, что Швеция может профинансировать часть соглашения с Украиной о продаже десятков истребителей Gripen, о котором стороны договорились в октябре.

В сентябре Швеция объявила о передаче Украине 20-го пакета военной помощи стоимостью около $982,5 млн.