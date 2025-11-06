Рютте: Россия уже не обгоняет НАТО в производстве боеприпасов

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что Альянс сократил разрыв в производстве боеприпасов с Россией, которая, по его словам, готовится к долгосрочному противостоянию с Западом.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в речи на форуме NATO-Industry Forum в Бухаресте в четверг.

Рютте сказал, что даже после завершения российской войны против Украины "опасность, которую представляет Россия, не исчезнет".

"В ближайшем будущем Россия будет оставаться дестабилизирующим фактором в Европе и мире. И Россия не единственная в своих усилиях подорвать глобальные правила. Она сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами", – добавил он.

Генсек Альянса в этом контексте упомянул о необходимости наращивания оборонного производства, которое бы превосходило соперников.

"Мы уже меняем ситуацию с боеприпасами. До недавнего времени Россия производила больше боеприпасов, чем все члены НАТО вместе взятые. Но теперь это не так. Во всем Альянсе мы открываем десятки новых производственных линий и расширяем существующие. Мы производим больше, чем за последние десятилетия", – сказал Рютте.

Он добавил, что НАТО должно развивать этот прогресс в других сферах – "от высокотехнологичной противовоздушной обороны до недорогих перехватчиков дронов".

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте иронично отреагировал на созванное Владимиром Путиным заседание Совета безопасности.

В июне Рютте говорил, что Россия наращивает свой военный потенциал и будет готова применить военную силу против государств НАТО в течение пяти лет.