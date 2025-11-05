Рютте потролив Путіна

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте іронічно відреагував на скликане Владіміром Путіним у середу засідання Ради безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24, про це він сказав під час візиту до Бухареста в середу.

На спільній пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном Рютте запитали, як він прокоментує засідання, скликане Путіним у відповідь на ядерні випробування, анонсовані США, і чи є відповідь НАТО.

"Я вже давно не реагую на засідання, які організовує Путін. Він отримує зарплату як президент Росії, тому і організовує засідання", – сказав генсек.

Раніше Рютте висміяв Росію через поломку її підводного човна "Новоросійськ", який сплив на поверхню біля берегів Франції.

У липні він з гумором прокоментував пророцтво Сергєя Лаврова про "крах" НАТО, сказавши, що той був міністром закордонних справ Росії "з часів народження Ісуса Христа".