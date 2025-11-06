Німеччина відправила Бельгії підмогу для боротьби з дронами

Підрозділи Бундесверу вирушили до Бельгії на її прохання, аби допомогти із захистом повітряного простору від невідомих безпілотників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У Міністерстві оборони Німеччини повідомили, що перші підрозділи німецьких Військово-повітряних сил "вже прибули до Бельгії, щоб оцінити ситуацію та узгодити з бельгійськими збройними силами тимчасове використання засобів виявлення та протидії дронам".

"Основні сили прибудуть найближчим часом", – додали там.

Протягом останніх днів дрони кілька разів помічали над аеропортами та біля військово-повітряної бази у Бельгії.

Бельгійські спецслужби вважають, що за серією недавніх інцидентів з дронами стоїть іноземна держава – найімовірніше Росія.

За підсумками засідання Ради з питань національної безпеки в Бельгії вирішили посилити повноваження Національного центру повітряної безпеки у відповідь на серію інцидентів з дронами.