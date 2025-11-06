Германия отправила Бельгии подмогу для борьбы с дронами

Подразделения Бундесвера отправились в Бельгию по ее просьбе, чтобы помочь с защитой воздушного пространства от неизвестных беспилотников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В Министерстве обороны Германии сообщили, что первые подразделения немецких Военно-воздушных сил "уже прибыли в Бельгию, чтобы оценить ситуацию и согласовать с бельгийскими вооруженными силами временное использование средств обнаружения и противодействия дронам".

"Основные силы прибудут в ближайшее время", – добавили там.

В течение последних дней дроны несколько раз замечали над аэропортами и возле военно-воздушной базы в Бельгии.

Бельгийские спецслужбы считают, что за серией недавних инцидентов с дронами стоит иностранное государство – скорее всего Россия.

По итогам заседания Совета по вопросам национальной безопасности в Бельгии решили усилить полномочия Национального центра воздушной безопасности в ответ на серию инцидентов с дронами.