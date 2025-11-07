ЗМІ: у Греції зросло число звинувачених через аварію корабля з мігрантами 2023 року

Грецький прокурор висунув звинувачення ще чотирьом старшим офіцерам берегової охорони в одній з найсмертоносніших аварій у Середземному морі – корабельній катастрофі 2023 року, в якій сотні людей потонули біля південно-західного міста Пілос.

Про це стало відомо Reuters, передає "Європейська правда".

Звинувачення були висунуті після апеляції адвокатів, які представляють інтереси жертв, повідомили джерела Reuters.

Корабельна аварія перевантаженого човна з мігрантами "Адріана" в міжнародних водах 14 червня 2023 року сколихнула всю Європу. Грецький військово-морський суд досі розслідує обставини інциденту.

Берегова охорона неодноразово заперечувала будь-які правопорушення у розслідуванні цієї справи.

Корабель берегової охорони стежив за судном протягом 15 годин, перш ніж воно перекинулося і затонуло. Судно вирушило з Лівії до Італії з приблизно 750 людьми на борту. Відомо, що вижили лише 104 з них.

У травні військово-морський суд висунув звинувачення 17 офіцерам берегової охорони за різними статтями – від перешкоджання транспортуванню до спричинення або сприяння корабельній аварії і наражання людей на смертельну небезпеку.

Адвокати, які представляють інтереси вцілілих і жертв корабельної аварії, привітали це рішення і передачу справи на основне розслідування за звинуваченням у скоєнні кримінальних злочинів.

Але вони подали апеляцію з проханням порушити кримінальне переслідування проти ще чотирьох офіцерів, включаючи нинішнього начальника грецької берегової охорони, стверджуючи, що вони також брали участь у розслідуванні інциденту, повідомляють джерела.

Прокурор прийняв їхню апеляцію, в результаті чого загальна кількість обвинувачених зросла до 21. Очікується, що вони будуть викликані суддею для відповіді на звинувачення, повідомили джерела в юридичних колах.

Суд міста Каламата, що на півдні Греції, 21 травня 2024 року виніс виправдальний вирок дев'ятьом громадянам Єгипту, звинуваченим у спричиненні смертельної аварії судна "Адріана" у 2023 році із сотнями мігрантів на борту.