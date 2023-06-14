Десятки мігрантів потонули в найсмертоноснішій в цьому році корабельній аварії біля Греції

Щонайменше 59 мігрантів потонули рано в середу, і ще більше людей вважаються зниклими безвісти, після того як їхній човен перекинувся і затонув біля берегів Греції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

До полудня було врятовано 104 людини, але залишається незрозумілим, скільки людей перебувало на борту, коли судно пішло на дно, повідомила влада.

Ця корабельна аварія стала найсмертоноснішою біля берегів Греції в цьому році.

Берегова охорона заявила, що судно, яке прямувало до Італії, було помічене в міжнародних водах пізно ввечері у вівторок літаком прикордонної служби ЄС Frontex і двома суднами, що знаходилися поруч, приблизно в 80 км на південний захід від міста Пілос на півдні Греції.

У повідомленні йдеться, що люди, які перебували на борту, відмовилися від допомоги, запропонованої грецькою владою пізно ввечері у вівторок. Через кілька годин човен перекинувся і затонув, почалася пошуково-рятувальна операція.

Державна телерадіокомпанія ERT повідомила, що судно відпливло з лівійського міста Тобрук, яке лежить на південь від грецького острова Крит. Більшість на борту були молодими людьми віком до 20 років. Грецька влада не змогла одразу підтвердити їхню національність, а також те, звідки відпливло судно.

За словами представників влади, вцілілих доставили до міста Каламата.

Греція є одним з основних маршрутів до Європейського Союзу для біженців і мігрантів з Близького Сходу, Азії та Африки. Більшість переправляється на грецькі острови з сусідньої Туреччини, але дедалі більше човнів також здійснюють довшу і небезпечнішу подорож з Туреччини до Італії через Грецію.

Як повідомлялося, кількість загиблих на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік оцінюють у приблизно 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.