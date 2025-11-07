СМИ: в Греции возросло число обвиняемых из-за крушения корабля с мигрантами 2023 года

Греческий прокурор выдвинул обвинения еще четырем старшим офицерам береговой охраны в одной из самых смертоносных аварий в Средиземном море – корабельной катастрофе 2023 года, в которой сотни людей утонули возле юго-западного города Пилос.

Об этом стало известно Reuters, передает "Европейская правда".

Обвинения были выдвинуты после апелляции адвокатов, представляющих интересы жертв, сообщили источники Reuters.

Кораблекрушение перегруженной лодки с мигрантами "Адриана" в международных водах 14 июня 2023 года всколыхнуло всю Европу. Греческий военно-морской суд до сих пор расследует обстоятельства инцидента.

Береговая охрана неоднократно отрицала любые правонарушения в расследовании этого дела.

Корабль береговой охраны следил за судном в течение 15 часов, прежде чем оно перевернулось и затонуло. Судно отправилось из Ливии в Италию с примерно 750 людьми на борту. Известно, что выжили только 104 из них.

В мае военно-морской суд предъявил обвинения 17 офицерам береговой охраны по различным статьям – от препятствования транспортировке до причинения или содействия кораблекрушению и подвергания людей смертельной опасности.

Адвокаты, представляющие интересы выживших и жертв кораблекрушения, приветствовали это решение и передачу дела на основное расследование по обвинению в совершении уголовных преступлений.

Но они подали апелляцию с просьбой возбудить уголовное преследование против еще четырех офицеров, включая нынешнего начальника греческой береговой охраны, утверждая, что они также участвовали в расследовании инцидента, сообщают источники.

Прокурор принял их апелляцию, в результате чего общее количество обвиняемых возросло до 21. Ожидается, что они будут вызваны судьей для ответа на обвинения, сообщили источники в юридических кругах.

Суд города Каламата, что на юге Греции, 21 мая 2024 года вынес оправдательный приговор девяти гражданам Египта, обвиняемым в причинении смертельного крушения судна "Адриана" в 2023 году с сотнями мигрантов на борту.