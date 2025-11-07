Немецкий генерал считает, что РФ может осуществить ограниченное нападение на НАТО в любое время

Россия способна осуществить ограниченное нападение на территорию НАТО в любое время, но ее решение действовать будет зависеть от позиции западных союзников.

Об этом заявил немецкий генерал-лейтенант Александр Зольфранк в интервью агентству Reuters, передает "Европейская правда".

По его словам, это может быть небольшая атака недалеко от границ РФ.

"Если вы посмотрите на нынешние возможности и боевую мощь России, то Россия может начать небольшую атаку на территорию НАТО уже завтра", – сказал Зольфранк.

"Малая, быстрая, регионально ограниченная, ничего крупного – Россия слишком привязана к Украине для этого", – уточнил он.

Зольфранк, который возглавляет Объединенное оперативное командование Германии и осуществляет надзор за оборонным планированием, также повторил предупреждение НАТО о том, что Россия потенциально может осуществить широкомасштабное нападение на 32 страны-члена Альянса уже в 2029 году, если ее усилия по вооружению не прекратятся.

Выступая в своей штаб-квартире на севере Берлина, Зольфранк заявил, что, несмотря на неудачи в Украине, российские военно-воздушные силы сохраняют значительную боевую мощь, а их ядерные и ракетные силы остаются невредимыми.

И хотя Черноморский флот понес значительные потери, другие российские флоты не были сокращены, сказал он.

Сухопутные войска несут потери, но Россия заявляет, что намерена увеличить общую численность своих войск до 1,5 миллиона солдат.

"И у России достаточно основных боевых танков, чтобы сделать ограниченное наступление возможным уже завтра", – добавил генерал, не уточнив, планируется ли такое наступление.

Зольфранк сказал, что то, решится ли Москва напасть на НАТО, будет определяться тремя факторами: военная мощь России, ее военный опыт и лидерство.

"Эти три фактора приводят меня к выводу, что российское нападение находится в сфере возможного. Состоится оно или нет, в значительной степени зависит от нашего собственного поведения", – добавил он, намекая на усилия НАТО по сдерживанию.

Генерал отметил, что тактику гибридной войны Москвы, в том числе вторжение беспилотников, следует рассматривать как взаимосвязанные элементы стратегии, которая также включает войну против Украины.

"Россияне называют это нелинейной войной. По их доктрине, это война до применения обычных вооружений. И они угрожают применить ядерное оружие – это война путем запугивания", – сказал он.

Он добавил, что целью России было как спровоцировать НАТО, так и оценить его реакцию, чтобы "усилить неуверенность, посеять страх, нанести вред, шпионить и испытывать" устойчивость Альянса.

На прошлой неделе Министерство обороны Румынии подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что США сокращают численность своих войск, которые были дислоцированы в Европе.

Командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, сказав, что о выводе войск речь не идет.