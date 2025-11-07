Понад 40% закарпатців не вірять у таємні домовленості Путіна і Орбана про Закарпаття

Серед мешканців Закарпаття більшість не вірять у наявність таємних домовленостей угорського прем’єра Віктора Орбана та російського правителя Владіміра Путіна щодо регіону.

Про це йдеться в опитуванні фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології на замовлення Інституту Центральноєвропейської стратегії (ICES), результати якого презентовані на форумі Re:Open Zakarpattia, передає "Європейська правда".

Закарпатців запитали, чи Орбан домовився з Путіним про те, щоб Росія не обстрілювала Закарпаття ракетами.

26,5% відповіли, що вважають це правдою (серед нацменшин ця частка трохи нижча – 25,6%).

42,8% опитаних вважають це неправдою (серед нацменшин – 35,6%).

В той же час приблизно третина мешканців (30,7%) не визначилася з відповіддю (38,8% серед нацменшин).

Соціологи також запитали, чи Орбан домовився з Путіним про те, що після нападу росіян на Україну Угорщина нападе з іншого боку, щоб забрати Закарпаття.

П’ята частина опитаних (20,5%) вважають це правдою (19% серед нацменшин).

Для 45,8% це неправда (38,8% серед нацменшин).

33,7% не визначилися з відповіддю (42,2% серед нацменшин).

Опитування проводили 17–28 жовтня 2025 року серед 1002 респондентів методом face-to-face.

