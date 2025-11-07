Более 40% закарпатцев не верят в тайные договоренности Путина и Орбана о Закарпатье

Среди жителей Закарпатья большинство не верят в наличие тайных договоренностей венгерского премьера Виктора Орбана и российского правителя Владимира Путина относительно региона.

Об этом говорится в опросе фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенного совместно с Центром политической социологии по заказу Института Центральноевропейской стратегии (ICES), результаты которого представлены на форуме Re:Open Zakarpattia, передает "Европейская правда".

Закарпатцев спросили, договорился ли Орбан с Путиным о том, чтобы Россия не обстреливала Закарпатье ракетами.

26,5% ответили, что считают это правдой (среди нацменьшинств эта доля немного ниже – 25,6%).

42,8% опрошенных считают это неправдой (среди нацменьшинств – 35,6%).

В то же время примерно треть жителей (30,7%) не определилась с ответом (38,8% среди нацменьшинств).

Социологи также спросили, договорился ли Орбан с Путиным о том, что после нападения россиян на Украину Венгрия нападет с другой стороны, чтобы забрать Закарпатье.

Пятая часть опрошенных (20,5%) считают это правдой (19% среди нацменьшинств).

Для 45,8% это неправда (38,8% среди нацменьшинств).

33,7% не определились с ответом (42,2% среди нацменьшинств).

Опрос проводился 17-28 октября 2025 года среди 1002 респондентов методом face-to-face.

