Трамп очікує на розгортання міжнародних стабілізаційних сил в Газі "дуже скоро"

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує на розгортання міжнародних стабілізаційних сил у Газі "дуже скоро".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського президента наводить AFP.

Багатонаціональні сили, до складу яких, ймовірно, увійдуть війська з Єгипту, Катару, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, є частиною післявоєнного плану Трампа щодо управління Газою.

Цей план допоміг досягти хиткого перемир'я між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС у жовтні.

"Це (розгортання сил. – Ред.) відбудеться дуже скоро. І Газа працює дуже добре", – заявив Трамп.

Ці міжнародні сили мають навчати і підтримувати перевірених палестинських поліцейських в секторі Гази за підтримки Єгипту і Йорданії.

Вони також будуть займатися забезпеченням безпеки прикордонних районів і запобіганням контрабанді зброї ХАМАС.

Повідомляли, що у понеділок США надіслали кільком членам Ради безпеки ООН проєкт резолюції про створення міжнародних сил у Газі терміном на щонайменше два роки.

Зазначимо, 13 жовтня президент США та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Нині адміністрація Трампа докладає зусиль для збереження угоди щодо сектора Гази, яка опинилась під загрозою через обстріли Ізраїлем позицій ХАМАС.