Трамп очікує на розгортання міжнародних стабілізаційних сил в Газі "дуже скоро"
Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує на розгортання міжнародних стабілізаційних сил у Газі "дуже скоро".
Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського президента наводить AFP.
Багатонаціональні сили, до складу яких, ймовірно, увійдуть війська з Єгипту, Катару, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, є частиною післявоєнного плану Трампа щодо управління Газою.
Цей план допоміг досягти хиткого перемир'я між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС у жовтні.
"Це (розгортання сил. – Ред.) відбудеться дуже скоро. І Газа працює дуже добре", – заявив Трамп.
Ці міжнародні сили мають навчати і підтримувати перевірених палестинських поліцейських в секторі Гази за підтримки Єгипту і Йорданії.
Вони також будуть займатися забезпеченням безпеки прикордонних районів і запобіганням контрабанді зброї ХАМАС.
Повідомляли, що у понеділок США надіслали кільком членам Ради безпеки ООН проєкт резолюції про створення міжнародних сил у Газі терміном на щонайменше два роки.
Зазначимо, 13 жовтня президент США та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.
Нині адміністрація Трампа докладає зусиль для збереження угоди щодо сектора Гази, яка опинилась під загрозою через обстріли Ізраїлем позицій ХАМАС.