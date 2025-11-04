ЗМІ: США направили Радбезу ООН проєкт резолюції щодо міжнародних сил в Газі

США у понеділок надіслали кільком членам Ради безпеки ООН проєкт резолюції про створення міжнародних сил у Газі терміном на щонайменше два роки.

Про це стало відомо порталу Axios, повідомляє "Європейська правда".

Проєкт резолюції із позначкою "Чутливий, але не секретний" у разі схвалення надасть США та іншим країнам-учасницям широкі повноваження для управління Газою та забезпечення безпеки до кінця 2027 року з можливістю продовження терміну дії після цього.

Документ стане основою для переговорів між членами Радбезу ООН, які відбудуться найближчими днями. Мета переговорів – провести голосування щодо прийняття резолюції найближчими тижнями та розгорнути перші війська в Газі до січня, повідомив Axios американський посадовець.

За словами співрозмовника порталу, міжнародні сили безпеки (ISF) будуть "силами примусу, а не миротворчими силами".

До складу сил увійдуть війська з декількох країн-учасниць, і вони будуть створені за погодженням з "Радою миру" Гази, яку, за ідеєю президента США Дональда Трампа, очолить він сам.

На ISF буде покладено завдання забезпечити безпеку кордонів Гази з Ізраїлем та Єгиптом, захищати цивільне населення та гуманітарні коридори, а також готувати нову палестинську поліцію, з якою вона буде співпрацювати у виконанні своєї місії.

ISF також "стабілізує безпекову ситуацію в Газі, забезпечуючи процес демілітаризації сектора Гази, включаючи знищення та запобігання відновленню військової, терористичної та наступальної інфраструктури, а також постійне виведення з експлуатації зброї недержавних збройних угруповань", – йдеться в проєкті.

Це означає, що мандат включає роззброєння ХАМАС, якщо угруповання або її елементи не зроблять цього добровільно.

У проєкті також зазначено, що ISF візьме на себе "додаткові завдання, які можуть бути необхідними для підтримки угоди щодо Гази".

ISF має на меті забезпечити безпеку в Газі під час перехідного періоду, протягом якого Ізраїль має поступово вивести свої війська з додаткових частин Гази, а Палестинська адміністрація має провести реформи, які дозволять їй взяти під контроль Газу в довгостроковій перспективі.

Розміщення міжнародних сил у секторі Гази є одним із пунктів угоди про припинення вогню між палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС та Ізраїлем.

Зазначимо, 13 жовтня президент США та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Нині адміністрація Трампа докладає зусиль для збереження угоди щодо сектора Гази, яка опинилась під загрозою через обстріли Ізраїлем позицій ХАМАС.