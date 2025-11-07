Трамп ожидает развертывания международных стабилизационных сил в Газе "очень скоро"

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает развертывания международных стабилизационных сил в Газе "очень скоро".

Как сообщает "Европейская правда", заявление американского президента приводит AFP.

Многонациональные силы, в состав которых, вероятно, войдут войска из Египта, Катара, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, являются частью послевоенного плана Трампа по управлению Газой.

Этот план помог достичь шаткого перемирия между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в октябре.

"Это (развертывание сил. – Ред.) произойдет очень скоро. И Газа работает очень хорошо", – заявил Трамп.

Эти международные силы должны обучать и поддерживать проверенных палестинских полицейских в секторе Газы при поддержке Египта и Иордании.

Они также будут заниматься обеспечением безопасности приграничных районов и предотвращением контрабанды оружия ХАМАС.

Сообщалось, что в понедельник

США направили нескольким членам Совета безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил в Газе сроком минимум на два года.

Отметим, 13 октября президент США и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газы между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сейчас администрация Трампа прилагает усилия для сохранения соглашения по сектору Газы, которое оказалось под угрозой из-за обстрелов Израилем позиций ХАМАС.