Президент Литви хоче вдруге зустрітися з кандидатом у міністри оборони

Президент Литви Гітанас Науседа вдруге зустрінеться в п'ятницю з кандидатом на посаду міністра оборони Робертасом Каунасом.

Про це розповів речник президента Рідас Ясюльоніс, якого цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

За підсумками першої зустрічі Науседа заявив, що здивований рівнем підготовки соціал-демократа і що схвалить кандидатуру, якщо "все буде в порядку".

Президент пообіцяв прийняти рішення про кандидатуру нового міністра цього тижня.

"Президент ще раз зустрінеться з кандидатом, перш ніж прийняти рішення", – сказав речник литовського президента.

Кандидатура Каунаса піддається критиці з боку опозиції та частини громадськості, які сумніваються в його здатності працювати через відсутність досвіду в сфері оборони.

З цієї причини в понеділок біля Президентського палацу відбулася акція протесту.

Крім того, головний радник президента з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс висловлював сумнів у призначенні Каунаса міністром оборони.