У президента Литви сумніваються, що кандидат у міністри оборони отримає посаду

У Литві кандидат на посаду міністра оборони Робертас Каунас справив на президента Гітанаса Науседу краще враження, ніж очікували, однак є сумніви, що він все ж отримає посаду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів головний радник президента з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс, його слова наводить LRT.

Як зазначив Матульоніс, Каунас виглядає "дуже серйозно і добре розбирається в деяких питаннях".

"Враження виявилося кращим, ніж ми очікували…Крім компетентності, ми завжди вважаємо, що майбутній міністр повинен насамперед розуміти, на яку посаду він йде і з якими геополітичними викликами він зіткнеться. У цьому питанні, мабуть, його розуміння схоже з нашим", – сказав радник президента.

Водночас він висловив сумнів, що Науседа призначить Каунаса главою Міноборони.

"Я не можу сьогодні сказати, що буде прийнято позитивне рішення, ситуація може скластися по-різному. Ми дійсно цінуємо думку людей і ще раз повторю – як особисті якості, так і компетенція є дуже важливими", – додав Матульоніс.

Соціал-демократична партія Литви минулого тижня вирішила висунути на посаду міністра оборони депутата парламенту Робертаса Каунаса. Наразі Каунас працює у Сеймі Литви в комітетах з питань майбутнього та національної безпеки і оборони.

У понеділок на площі під президентським палацом у Вільнюсі зібралося кілька десятків протестувальників, які закликали Науседу не призначати на Каунаса на посаду міністра оборони. Мовляв, він недостатньо досвідчений.

Нагадаємо, 23 жовтня премʼєрка Литви Інга Ругінене відправила у відставку міністерку оборони Довіле Шакалієне. Причиною стали накопичені конфлікти між посадовицями.