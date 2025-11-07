Президент Литвы хочет во второй раз встретиться с кандидатом в министры обороны

Президент Литвы Гитанас Науседа во второй раз встретится в пятницу с кандидатом на должность министра обороны Робертасом Каунасом.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Ридас Ясюлёнис, которого цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

По итогам первой встречи Науседа заявил, что удивлен уровнем подготовки социал-демократа и одобрит кандидатуру, если "все будет в порядке".

Президент пообещал принять решение о кандидатуре нового министра на этой неделе.

"Президент еще раз встретится с кандидатом, прежде чем принять решение", – сказал представитель литовского президента.

Кандидатура Каунаса подверглась критике со стороны оппозиции и части общественности, которые сомневаются в его способности работать из-за отсутствия опыта в сфере обороны.

По этой причине в понедельник возле Президентского дворца состоялась акция протеста.

Кроме того, главный советник президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис выражал сомнение в назначении Каунаса министром обороны.