Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини назвав війну в Україні "нашим учителем"

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявив на конференції Бундесверу, що досвід, отриманий в Україні, буде використаний для розробки власних стратегій Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Він назвав війну в Україні вчителем для Німеччини.

"Тому що війна в Україні – це наш вчитель", – сказав він.

Водночас він додав, що Росія прорахувалася у своїх сподіваннях на швидку перемогу.

"Ми повинні не допустити, щоб Росія знову допустила таку помилку в оцінці ситуації", – попередив він.

"Росія ніколи не повинна вважати, що вона може виграти війну з НАТО, навіть з однією країною-членом НАТО".

За його словами, це буде правдою в 2029 році, коли те, що вже було розпочато, набуде чинності.

"І це буде правдою в 2039 році, коли ми реструктуруємо наші збройні сили, і об'єднаємо, і ефективно розгорнемо наші сили та засоби", – зазначив Броєр.

Нагадаємо, німецький генерал заявив, що Росія здатна здійснити обмежений напад на територію НАТО в будь-який час, але рішення діяти буде залежати від позиції західних союзників.

А міністру закордонних справ Росії Сергєю Лаврову спало на думку запропонувати країнам Європейського Союзу і НАТО "гарантії безпеки" з боку Москви.