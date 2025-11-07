Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини назвав війну в Україні "нашим учителем"
Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявив на конференції Бундесверу, що досвід, отриманий в Україні, буде використаний для розробки власних стратегій Німеччини.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.
Він назвав війну в Україні вчителем для Німеччини.
"Тому що війна в Україні – це наш вчитель", – сказав він.
Водночас він додав, що Росія прорахувалася у своїх сподіваннях на швидку перемогу.
"Ми повинні не допустити, щоб Росія знову допустила таку помилку в оцінці ситуації", – попередив він.
"Росія ніколи не повинна вважати, що вона може виграти війну з НАТО, навіть з однією країною-членом НАТО".
За його словами, це буде правдою в 2029 році, коли те, що вже було розпочато, набуде чинності.
"І це буде правдою в 2039 році, коли ми реструктуруємо наші збройні сили, і об'єднаємо, і ефективно розгорнемо наші сили та засоби", – зазначив Броєр.
Нагадаємо, німецький генерал заявив, що Росія здатна здійснити обмежений напад на територію НАТО в будь-який час, але рішення діяти буде залежати від позиції західних союзників.
А міністру закордонних справ Росії Сергєю Лаврову спало на думку запропонувати країнам Європейського Союзу і НАТО "гарантії безпеки" з боку Москви.