Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии назвал войну в Украине "нашим учителем"

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил на конференции Бундесвера, что опыт, полученный в Украине, будет использован для разработки собственных стратегий Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Он назвал войну в Украине учителем для Германии.

"Потому что война в Украине – это наш учитель", – сказал он.

В то же время он добавил, что Россия просчиталась в своих надеждах на быструю победу.

"Мы должны не допустить, чтобы Россия снова допустила такую ошибку в оценке ситуации", – предупредил он.

"Россия никогда не должна считать, что она может выиграть войну с НАТО, даже с одной страной-членом НАТО".

По его словам, это будет правдой в 2029 году, когда то, что уже было начато, вступит в силу.

"И это будет правдой в 2039 году, когда мы реструктурируем наши вооруженные силы и объединим и эффективно развернем наши силы и средства", – отметил Броер.

Напомним, немецкий генерал заявил, что Россия способна осуществить ограниченное нападение на территорию НАТО в любое время, но решение действовать будет зависеть от позиции западных союзников.

А министру иностранных дел России Сергею Лаврову пришло в голову предложить странам Европейского Союза и НАТО "гарантии безопасности" со стороны Москвы.