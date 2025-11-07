Выборы в Нидерландах: либеральную D66 официально объявили победителем

Избирательный совет Нидерландов объявил окончательные результаты досрочных парламентских выборов, заявив, что победителем с наибольшим количеством голосов стала либеральная партия D66.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

По данным Избирательного совета, преимущество D66 над ближайшим соперником – ультраправой Партией свободы (PVV) – составило 29 668 голосов.

Обе крупнейшие партии получат по 26 мест. За ними следуют Народная партия за свободу и демократию (VVD) с 22 местами, GroenLinks-PvdA с 20 местами и консервативный "Христианско-демократический призыв" с 18 местами.

Председатель Избирательного совета Вим Куйкен заявил, что результаты являются достоверными и что не было выявлено никаких нарушений, которые бы ставили их под сомнение.

Однако он подчеркнул, что подсчет голосов – это человеческая работа, и что тут и там случались ошибки подсчета. Но количество ошибок значительно уменьшилось за последние годы: с более 14 тысяч в 2021 году до 7766 сейчас.

Ранее лидер ультраправой Партии свободы Нидерландов (PVV) Герт Вилдерс признал поражение на парламентских выборах и поздравил с победой либеральную партию "Демократия 66" (D66).

Между тем партия D66 уже начала предварительные переговоры о формировании коалиции.

