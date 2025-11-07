У Кишиневі відкрили бюро Європарламенту

Голова Європарламенту Роберта Метсола, виступаючи у парламенті Молдови, оголосила про відкриття офісу ЄП у Кишиневі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Метсола почала виступ у парламенті Кишинева румунською мовою. Вона звернулася до депутатів зі словами "дорогі європейці" і сказала, що для неї честь повернутися до парламенту Кишинева з новим зверненням.

Метсола говорила про результати парламентських виборів, які назвала "історичними", і про просування Молдови на шляху до вступу в Європейський Союз.

"Шановний пане голово, шановні депутати парламенту Молдови, дорогі європейці! У свій перший рік на посаді голови Європейського парламенту я прийшла саме до цієї зали і сказала, що місце Молдови – в Європі. Для мене честь повернутися сюди з новим мандатом глави Європарламенту не тільки для того, щоб повторити це послання, а й щоб підтвердити його заново", – сказала Роберта Метсола.

У своєму виступі вона наголосила на важливості парламентських виборів і процесі європейської інтеграції.

Метсола також оголосила про відкриття бюро Європейського парламенту в Кишиневі.

"Я з гордістю оголошую про офіційне відкриття бюро Європейського парламенту в Кишиневі. Це чіткий сигнал нашої підтримки країнам Східного партнерства та шляху Молдови до Європейського Союзу. Це представництво працюватиме тут, щодня, поруч із вами, підтримуючи і допомагаючи вам у ваших зусиллях", – сказала вона.

На завершення Метсола підкреслила: "Європейський Союз потребує Молдови так само, як Молдова потребує Європейського Союзу".

У Єврокомісії вважають досяжними очікування влади України та Молдови про завершення переговорів про вступ до ЄС у 2028 році, якщо для цього докладуть достатньо зусиль.

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос заявила, що Молдова за останній рік продемонструвала найбільший прогрес, порівняно з іншими державами-кандидатами.