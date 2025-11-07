В Кишиневе открыли бюро Европарламента

Председатель Европарламента Роберта Метсола, выступая в парламенте Молдовы, объявила об открытии офиса ЕП в Кишиневе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Метсола начала выступление в парламенте Кишинева на румынском языке. Она обратилась к депутатам со словами "дорогие европейцы" и сказала, что для нее честь вернуться в парламент Кишинева с новым обращением.

Метсола говорила о результатах парламентских выборов, которые назвала "историческими", и о продвижении Молдовы на пути к вступлению в Европейский Союз.

"Уважаемый господин председатель, уважаемые депутаты парламента Молдовы, дорогие европейцы! В свой первый год на посту председателя Европейского парламента я пришла именно в этот зал и сказала, что место Молдовы – в Европе. Для меня честь вернуться сюда с новым мандатом главы Европарламента не только для того, чтобы повторить это послание, но и чтобы подтвердить его заново", – сказала Роберта Метсола.

В своем выступлении она подчеркнула важность парламентских выборов и процесса европейской интеграции.

Метсола также объявила об открытии бюро Европейского парламента в Кишиневе.

"Я с гордостью объявляю об официальном открытии бюро Европейского парламента в Кишиневе. Это четкий сигнал нашей поддержки странам Восточного партнерства и пути Молдовы в Европейский Союз. Это представительство будет работать здесь, ежедневно, рядом с вами, поддерживая и помогая вам в ваших усилиях", – сказала она.

В завершение Метсола подчеркнула: "Европейский Союз нуждается в Молдове так же, как Молдова нуждается в Европейском Союзе".

В Еврокомиссии считают достижимыми ожидания властей Украины и Молдовы о завершении переговоров о вступлении в ЕС в 2028 году, если для этого приложат достаточно усилий.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что Молдова за последний год продемонстрировала наибольший прогресс, по сравнению с другими государствами-кандидатами.