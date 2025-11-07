Рютте погрожує Росії "руйнівною" відповіддю у разі нападу на країни НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що якщо Росія атакуватиме одну з країн-членів Альянсу, то відповідь буде "руйнівною".

Про це генсек Північноатлантичного альянсу сказав в інтерв’ю Antena 3 CNN, пише "Європейська правда".

Рютте сказав, що не вірить у те, що Росія піде на атаку проти країн НАТО, бо знає, що "не зможе перемогти".

"А якщо і зроблять, то вони знають, що наша реакція буде руйнівною… якщо Росія або хтось інший атакує Румунію, вони знають, що Румунія буде підтримана всіма іншими країнами НАТО, 31 країна захищатиме Румунію силою колективних можливостей НАТО, всім флотом, авіацією, повітряними та сухопутними силами", – підкреслив він.

Водночас Рютте наголосив на необхідності більше інвестувати в оборону, "щоб переконатися, що ми залишаємося такими ж сильними".

Нагадаємо, німецький генерал-лейтенант Александр Зольфранк вважає, що Росія здатна здійснити обмежений напад на територію НАТО в будь-який час, але рішення діяти буде залежати від позиції західних союзників.

А президент Естонії Алар Каріс вважає, що Європа повинна сприймати російську агресію як "інший вид війни" і бути готовою до нових форм гібридних загроз.

Своєю чергою прем’єр-міністри Норвегії та Фінляндії визнали, що Росія є загрозою номер один для безпеки держав Північної Європи, проте наголошують на готовності протистояти їй.