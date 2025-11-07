Рютте угрожает России "разрушительным" ответом в случае нападения на страны НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что если Россия будет атаковать одну из стран-членов Альянса, то ответ будет "разрушительным".

Об этом генсек Североатлантического альянса сказал в интервью Antena 3 CNN, пишет "Европейская правда".

Рютте сказал, что не верит в то, что Россия пойдет на атаку против стран НАТО, потому что знает, что "не сможет победить".

"А если и сделают, то они знают, что наша реакция будет разрушительной... если Россия или кто-то другой атакует Румынию, они знают, что Румыния будет поддержана всеми другими странами НАТО, а их 31, все они будут защищать Румынию силой коллективных возможностей НАТО, всем флотом, авиацией, воздушными и сухопутными силами", – подчеркнул он.

В то же время Рютте отметил необходимость больше инвестировать в оборону, "чтобы убедиться, что мы остаемся такими же сильными".

Напомним, немецкий генерал-лейтенант Александр Зольфранк считает, что Россия способна осуществить ограниченное нападение на территорию НАТО в любое время, но решение действовать будет зависеть от позиции западных союзников.

А президент Эстонии Алар Карис считает, что Европа должна воспринимать российскую агрессию как "другой вид войны" и быть готовой к новым формам гибридных угроз.

В свою очередь премьер-министры Норвегии и Финляндии признали, что Россия является угрозой номер один для безопасности государств Северной Европы, однако подчеркивают готовность противостоять ей.