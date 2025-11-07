Блок Мерца минимально опередил в рейтингах немецких ультраправых

Один из последних опросов в Германии относительно политических симпатий избирателей свидетельствует, что поддержка правящего правоконсервативного блока ХДС/ХСС и ультраправой "Альтернативы для Германии" почти одинакова, с минимальным лидерством правоконсерваторов.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

По данным опроса ARD-Deutschlandtrend, ХДС/ХСС и "Альтернатива для Германии" сейчас имеют практически одинаковую поддержку.

ХДС/ХСС на один пункт нарастили поддержку и оказались на первом месте с 27%, "АдГ" – на втором с 26%, как и в предыдущий раз.

Рейтинги других политсил не изменились: СДПГ имеет 14%, "Зеленые" – 12%, "Левые" – 10%. "Свободные демократы" и Альянс Сары Вагенкнехт, который планирует переименоваться, не преодолевают проходной барьер.

Сбор данных для опроса проводили в начале ноября, всего опросили 1300 человек с правом голоса. Возможная погрешность составляет 2-3 процентных пункта.

Почти идентичную картину показал опрос ZDF – с той разницей, что ХДС/ХСС и "Альтернатива для Германии" имеют одинаковую поддержку на уровне 26% (минус один пункт для ХДС и плюс один для ультраправых, по сравнению с опросом две недели назад).

Напомним, в блоке Мерца обвинили ультраправую "АдГ" в госизмене за планы поехать в Сочи.

Ранее трое депутатов парламента земли Саксония-Анхальт от ультраправой "Альтернативы для Германии" приняли участие в мероприятии в честь дня рождения Владимира Путина в посольстве России в Берлине.