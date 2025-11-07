У блоці Мерца звинуватили ультраправу "АдН" у держзраді за плани поїхати в Сочі

Мартін Губер, генеральний секретар ХСС, що входить у партійний блок разом зі своєю сестринською партією ХДС канцлера Фрідріха Мерца, звинувачує ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" у державній зраді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Раніше було підтверджено, що депутати Бундестагу від "АдН" Штеффен Котре і Райнер Ротфус, голова "АдН" у Саксонії Йорг Урбан і депутат Європарламенту від "АдН" Ганс Нойгофф наступного тижня мають намір відвідати конференцію в Сочі.

"Депутати від "АдН" їдуть до Росії, щоб поговорити з Кремлем про переслідування російських інтересів. Це зрада", – заявив він.

Губер сказав, що "АдН" вже давно стала "рупором Москви". "Той, хто дозволяє путінським поплічникам диктувати свою політику, не патріот, а маріонетка і ризик для нашої країни", – заявив він.

Експерт з питань зовнішньої політики ХДС Родеріх Кізеветтер також відреагував з обуренням. Він назвав Росію "терористичною державою" і заявив, що своєю поїздкою політики "АдН" свідомо роблять себе інструментами в гібридній війні проти Німеччини та Європи.

Парламентська група "АдН" підтримує поїздку і, за словами речника, також покриє витрати. Метою поїздки є підтримання відкритих каналів комунікації з Росією – за аналогією з існуючими контактами з американськими республіканцями та оточенням президента США Дональда Трампа.

Поїздка не включатиме зустрічі з колишнім президентом Дмитрієм Медведєвим. Маркус Фройнмаєр, заступник лідера парламентської групи і речник з питань зовнішньої політики, оголосив, що – всупереч попереднім повідомленням – зустрічі з Медведєвим не відбудеться. Джерела в парламентській групі повідомили, що домовленості про зустріч не було.

Перед тим троє депутатів парламенту землі Саксонія-Ангальт від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" взяли участь у заході на честь дня народження Владіміра Путіна в посольстві Росії у Берліні.