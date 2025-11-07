Прем'єр Грузії розповів, як намагається зберегти проєвропейські настрої в країні

Грузинський прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що він та його уряд роблять все можливе, щоб зберегти позитивний імідж ЄС в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Кобахідзе наводить "Грузия Online".

Прем’єр Грузії назвав свій уряд "прозахідно налаштованим", а також поскаржився, що "останні дії європейської бюрократії дещо підірвали довіру людей до Євросоюзу".

"Проте підтримка все-таки ще дуже висока, і ми робимо все можливе, щоб зберегти цей настрій у грузинському суспільстві, зберегти позитивне ставлення до Євросоюзу, незважаючи на всі ці несправедливі дії європейської бюрократії", – сказав він.

Як відомо, Грузію найбільше серед інших країн-кандидатів критикували у представленому Єврокомісією пакеті звітів про розширення. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".

Своєю чергою посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що представлений Єврокомісією звіт має стати протверезним сигналом для влади Грузії.

У відповідь грузинське МЗС заявило, що доповідь ЄК використовується для "озвучення необґрунтованих негативних оцінок щодо Грузії та для подальших політичних спекуляцій".

