Премьер Грузии рассказал, как пытается сохранить проевропейские настроения в стране

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что он и его правительство делают все возможное, чтобы сохранить положительный имидж ЕС в стране.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Кобахидзе приводит "Грузия Online".

Премьер Грузии назвал свое правительство "прозападно настроенным", а также пожаловался, что "последние действия европейской бюрократии несколько подорвали доверие людей к Евросоюзу".

"Однако поддержка все-таки еще очень высока, и мы делаем все возможное, чтобы сохранить этот настрой в грузинском обществе, сохранить позитивное отношение к Евросоюзу, несмотря на все эти несправедливые действия европейской бюрократии", – сказал он.

Как известно, Грузию больше всего среди других стран-кандидатов критиковали в представленном Еврокомиссией пакете отчетов о расширении. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что сейчас Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".

В свою очередь посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что представленный Еврокомиссией отчет должен стать отрезвляющим сигналом для властей Грузии.

В ответ грузинский МИД заявил, что доклад ЕК используется для "озвучивания необоснованных негативных оценок в отношении Грузии и для дальнейших политических спекуляций".

Читайте также статью "ЕвроПравды": Украину предупредили, но не наказали. Как ЕС оценил реформы и чего ждет от Киева.