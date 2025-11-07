Молдовські комуністи проігнорували візит глави Європарламенту, бо у них річниця революції

Депутати комуністичної партії Молдови (ПКРМ) не з’явилися на засідання парламенту з промовою президентки Європарламенту, пояснивши, що для них важливіше відзначати річницю більшовистської революції.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У Партії комуністів проігнорували урочисте засідання парламенту 7 листопада, де виступала президентка Європарламенту Роберта Метсола, та дали зрозуміти, що їм байдуже на гостю.

"У день чергової річниці Великої жовтневої соціалістичної революції ПКРМ не збирається зраджувати традиції. Цього дня ми, як і завжди протягом десятиліть, зберемося біля пам’ятника Владіміру Іллічу Леніну. Неспівпадіння з планами керівництва парламенту та графіком Роберти Метсоли трагічним не вважаємо", – заявили у фракції.

Нагадаємо, комуністи пройшли до парламенту Молдови у складі проросійського блоку довкола експрезидента Ігоря Додона, лідера Партії соціалістів.

Серед останнього, Додон і його однопартійці виступили з вимогою створити в парламенті Молдови групи дружби з РФ та Білоруссю, та обіцяють захищати "Русский дом" у Кишиневі.

Метсола перебуває у Молдові з дводенним візитом. У своїй промові вона оголосила про відкриття у Кишиневі бюро Європарламенту.