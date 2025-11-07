Молдовские коммунисты проигнорировали визит главы Европарламента из-за годовщины революции

Депутаты коммунистической партии Молдовы (ПКРМ) не явились на заседание парламента с речью президента Европарламента, объяснив, что для них важнее отмечать годовщину большевистской революции.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В Партии коммунистов проигнорировали торжественное заседание парламента 7 ноября, где выступала президент Европарламента Роберта Метсола, и дали понять, что им безразлична гостья.

"В день очередной годовщины Великой октябрьской социалистической революции ПКРМ не собирается изменять традиции. В этот день мы, как и всегда на протяжении десятилетий, соберемся у памятника Владимиру Ильичу Ленину. Несовпадение с планами руководства парламента и графиком Роберты Метсолы трагическим не считаем", – заявили во фракции.

Напомним, коммунисты прошли в парламент Молдовы в составе пророссийского блока вокруг экс-президента Игоря Додона, лидера Партии социалистов.

Среди последнего, Додон и его однопартийцы выступили с требованием создать в парламенте Молдовы группы дружбы с РФ и Беларусью и обещают защищать "Русский дом" в Кишиневе.

Метсола находится в Молдове с двухдневным визитом. В своей речи она объявила об открытии в Кишиневе бюро Европарламента.