Додон вимагає створити в парламенті Молдови групи дружби з РФ та Білоруссю

Лідер молдовських соціалістів, колишній президент країни Ігор Додон заявив, що парламентська фракція його партії вимагає від представників партії президентки країни Маї Санду "Дія і солідарність" створити парламентські групи дружби із Росією та Білоруссю.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Додон, лідер "Патріотичного блоку", заявив, що у списку парламентських груп дружби з іншими країнами, запропонованому парламентською більшістю PAS, відсутні РФ та Білорусь.

За його словами, з цими країнами Молдова "підтримує дипломатичні відносини протягом десятиліть і дружні зв'язки протягом століть".

"Такий ганебний випадок трапляється вперше за 34 роки незалежності. Йдеться про дві держави, що мають стратегічно важливе значення, з якими нас пов'язувала довга дружба, а також економічне і культурне співробітництво", – розкритикував партію Санди Додон.

Відтак він заявив, що в офіційному зверненні від імені парламентської фракції соціалістів вони вимагали від представників PAS у парламенті створити таку групу дружби.

"Своєю агресивною русофобією влада не досягне нічого позитивного – лише розбрату, ненависті в суспільстві та ще більшої бідності в державному бюджеті, серед вітчизняних виробників і простих громадян", – додав Додон.

Також зазначимо, що Молдова зробила наступний крок до денонсації угоди з Росією про культурні центри, внаслідок чого у Кишиневі закриється "Русский дом".

Депутат-соціаліст і віцеспікер парламенту Молдови Влад Батринча розкритикував таке рішення уряду.

Про закриття "Русского дома" у Кишиневі заговорили у лютому 2025 року після чергового інциденту з падінням на території Молдови російських БпЛА, якими атакували українські порти на Одещині.

Тоді в МЗС Молдови анонсували закриття російського культурного центру у Кишиневі, а міністр культури заявив, що відомство підготує проєкт про денонсацію угоди.