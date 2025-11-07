В Берліні пропалестинські активісти увірвались у студію телеканалу ZDF

Пропалестинські активісти у п’ятницю, 7 листопада, увірвались до студії громадського мовника ZDF у Берліні, на місці події працюють кілька підрозділів поліції.

Про це повідомляє Focus, інформує "Європейська правда".

За даними правоохоронців, 15 пропалестинських активістів увірвались до столичної студії ZDF опівдні через відкритий вхід. Вони не реагували на прохання покинути будівлю.

Focus

Як зазначено, представники ZDF запропонували активістам можливість поговорити. Однак ця пропозиція не була прийнята.

Демонстранти за допомогою повітряних кульок підняли під стелю фоє гучномовець, з якого лунали дитячі крики.

Згодом активісти дозволили поліції вивести їх з будівлі. Зараз проти них ведеться розслідування за незаконне проникнення.

Крім того, активісти роздавали листівки з гаслом: "Газа – це також ваша провина".

На звороті листівки було написано: "Наші телевізійні внески оплачують ваші зарплати, але вони служать не народу, а інтересам тих, хто перебуває при владі. Замість того щоб притягнути німецьких політиків до відповідальності за їхню співучасть у геноциді Ізраїлю, державні ЗМІ намагаються сформувати консенсус щодо воєнних злочинів за допомогою брехні, підбурювання та цензури".

Повідомляли також, що у Парижі група осіб почала зривати виступ симфонічного оркестру з Ізраїлю у паризькій філармонії, у зв’язку з подіями затримали чотирьох осіб.

Раніше пропалестинські "активісти" спробували зірвати виступ глави МЗС Польщі в університеті Варшави, а в Італії відбулися сутички на пропалестинській ході проти матчу з Ізраїлем.