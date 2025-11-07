В Берлине пропалестинские активисты ворвались в студию телеканала ZDF

Пропалестинские активисты в пятницу, 7 ноября, ворвались в студию общественного вещателя ZDF в Берлине, на месте происшествия работают несколько подразделений полиции.

Об этом сообщает Focus, информирует "Европейская правда".

По данным правоохранителей, 15 пропалестинских активистов ворвались в столичную студию ZDF в полдень через открытый вход. Они не реагировали на просьбу покинуть здание.

Focus

Как указано, представители ZDF предложили активистам поговорить. Однако это предложение не было принято.

Демонстранты с помощью воздушных шаров подняли под потолок фойе громкоговоритель, из которого раздавались детские крики.

Впоследствии активисты позволили полиции вывести их из здания. Сейчас против них ведется расследование за незаконное проникновение.

Кроме того, активисты раздавали листовки с лозунгом: "Газа – это также и ваша вина".

На обороте листовки было написано: "Наши телевизионные взносы оплачивают ваши зарплаты, но они служат не народу, а интересам тех, кто находится у власти. Вместо того чтобы привлечь немецких политиков к ответственности за их соучастие в геноциде Израиля, государственные СМИ пытаются сформировать консенсус относительно военных преступлений с помощью лжи, подстрекательства и цензуры".

Сообщалось также, что в Париже группа лиц начала срывать выступление симфонического оркестра из Израиля в парижской филармонии, в связи с событиями задержали четырех человек.

Ранее пропалестинские "активисты" попытались сорвать выступление главы МИД Польши в университете Варшавы, а в Италии произошли столкновения на пропалестинском шествии против матча с Израилем.