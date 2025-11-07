Укр Рус Eng

ВМС Румунії отримали ще один тральщик з Британії, командиром екіпажу буде жінка

Новини — П'ятниця, 7 листопада 2025, 15:14 — Марія Ємець

До Румунії прибув замовлений у Британії новий тральщик для Військово-морських сил.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

7 листопада у порту Констанци урочисто приймають до складу румунського флоту новий тральщик M 271 "Капітан Константин Думітреску".

Корабель є другим тральщиком такого типу, замовленим Румунією у Британії за договором 2023 року. За обидва судна 1991 і 1997 року будівництва заплатили 150 млн євро. 

Перейменований "Капітан Константин Думітреску" перед цим був у лавах британського флоту під назвою HMS Pembroke, це судно довжиною 53 метри і шириною 10,5 метрів. 

Тральщик вирушив з шотландського порту ще 24 вересня і цього тижня прибув у Румунію. 

Екіпаж налічує 40 осіб, командиром судна є жінка. 

Нагадаємо, цього літа один член екіпажу судна ВМС Румунії зник безвісти під час місії з патрулювання у Середземному морі.

У жовтні Британія відправляла есмінець і вертоліт для супроводу російського військового судна.

