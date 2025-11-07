ВМС Румынии получили еще один тральщик из Британии, командиром экипажа будет женщина

В Румынию прибыл заказанный в Британии новый тральщик для Военно-морских сил.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

7 ноября в порту Констанцы торжественно принимают в состав румынского флота новый тральщик M 271 "Капитан Константин Думитреску".

Корабль является вторым эсминцем такого типа, заказанным Румынией у Британии по договору 2023 года. За оба судна 1991 и 1997 года постройки заплатили 150 млн евро.

Переименованный "Капитан Константин Думитреску" перед этим был в рядах британского флота под названием HMS Pembroke, это судно длиной 53 метра и шириной 10,5 метров.

Тральщик отправился из шотландского порта еще 24 сентября и на этой неделе прибыл в Румынию.

Экипаж насчитывает 40 человек, командиром судна является женщина.

Напомним, этим летом один член экипажа судна ВМС Румынии пропал без вести во время миссии по патрулированию в Средиземном море.

В октябре Великобритания отправляла эсминец и вертолет для сопровождения российского военного судна.