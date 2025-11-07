В Румунії у зіткненні пасажирського потяга й авто на залізничному переїзді загинуло 4 людей

У передмісті Бухареста сталося зіткнення автомобіля з пасажирським потягом на залізничному переїзді, внаслідок чого загинули чотири людини.

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда".

Аварія сталась 7 листопада в районі станції Жилава на південь від Бухареста близько 15:00. Пасажирський потяг R 9708 врізався в авто, що опинилось на залізничному переїзді.

Внаслідок аварії загинуло чотири людини, ще один постраждалий живий та у свідомості. Наразі не уточнюють, чи всі вони були пасажирами автомобіля.

Залізничний рух на ділянці повністю заблокований, на місце прибули близько десятка екіпажів рятувальних служб.

