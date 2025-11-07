Укр Рус Eng

В Румунії у зіткненні пасажирського потяга й авто на залізничному переїзді загинуло 4 людей

Новини — П'ятниця, 7 листопада 2025, 16:58 — Марія Ємець

У передмісті Бухареста сталося зіткнення автомобіля з пасажирським потягом на залізничному переїзді, внаслідок чого загинули чотири людини. 

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда". 

Аварія сталась 7 листопада в районі станції Жилава на південь від Бухареста близько 15:00. Пасажирський потяг R 9708 врізався в авто, що опинилось на залізничному переїзді.

Внаслідок аварії загинуло чотири людини, ще один постраждалий живий та у свідомості. Наразі не уточнюють, чи всі вони були пасажирами автомобіля. 

Залізничний рух на ділянці повністю заблокований, на місце прибули близько десятка екіпажів рятувальних служб. 

Нагадаємо, в Англії нещодавно зійшов з рейок пасажирський потяг, через що прогнозували кількаденні перебої в русі.

У Чехії зупиняли рух десятків поїздів через крадіжку кабелів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія інциденти
Реклама: