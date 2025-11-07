В Румынии в столкновении пассажирского поезда и авто на переезде погибли 4 человека
В пригороде Бухареста произошло столкновение автомобиля с пассажирским поездом на железнодорожном переезде, в результате чего погибли четыре человека.
Об этом сообщает News.ro, пишет "Европейская правда".
Авария произошла 7 ноября в районе станции Жилава к югу от Бухареста около 15:00. Пассажирский поезд R 9708 врезался в автомобиль, оказавшийся на железнодорожном переезде.
В результате аварии погибли четыре человека, еще один пострадавший жив и в сознании. Пока не уточняется, были ли все они пассажирами автомобиля.
Железнодорожное движение на участке полностью заблокировано, на место прибыли около десятка экипажей спасательных служб.
Напомним, в Англии недавно сошел с рельсов пассажирский поезд, из-за чего прогнозировали перебои в движении на несколько дней.
В Чехии останавливали движение десятков поездов из-за кражи кабелей.