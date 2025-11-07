У Бельгії попередньо погодили пакет заходів для протидії дронам

Рада міністрів Бельгії у пʼятницю досягла принципової згоди щодо плану протидії дронам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Belga.

Про принципову згоду повідомило Міністерство оборони Бельгії, чий очільник Тео Франкен минулого тижня оголосив, що має готовий план виявлення та збиття ворожих дронів.

Деталі плану наразі не розголошуються, але Франкен говорив, що йдеться про пакет термінових заходів вартістю 50 мільйонів євро.

Як повідомляється, перед тим, як план отримає остаточне схвалення, необхідно ще дослідити "низку напрямків".

Цього тижня рейси до та з бельгійського аеропорту Льєжа були тимчасово призупинені з міркувань безпеки після того, як були виявлені безпілотники. Те ж саме відбулося в аеропорту Брюсселя.

Бельгійські спецслужби вважають, що за серією недавніх інцидентів з дронами стоїть іноземна держава – найімовірніше Росія.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що існує зв'язок між нещодавніми інцидентами з дронами в Бельгії та дискусіями щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.