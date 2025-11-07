В Бельгии предварительно согласовали пакет мер по противодействию дронам

Совет министров Бельгии в пятницу достиг принципиального соглашения по плану противодействия дронам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Belga.

О принципиальном согласии сообщило Министерство обороны Бельгии, глава которого Тео Франкен на прошлой неделе объявил, что имеет готовый план обнаружения и сбивания вражеских дронов.

Детали плана пока не разглашаются, но Франкен говорил, что речь идет о пакете срочных мер стоимостью 50 миллионов евро.

Как сообщается, перед тем, как план получит окончательное одобрение, необходимо еще исследовать "ряд направлений".

На этой неделе рейсы в и из бельгийского аэропорта Льежа были временно приостановлены из соображений безопасности после того, как были обнаружены беспилотники. То же самое произошло в аэропорту Брюсселя.

Бельгийские спецслужбы считают, что за серией недавних инцидентов с дронами стоит иностранное государство – скорее всего Россия.

По итогам заседания Совета по вопросам национальной безопасности в четверг в Бельгии решили усилить полномочия Национального центра воздушной безопасности в ответ на серию инцидентов с дронами.

Министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что существует связь между недавними инцидентами с дронами в Бельгии и дискуссиями об использовании замороженных российских активов для помощи Украине.