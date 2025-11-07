У Німеччині припускають, що невідомі дрони у Бельгії пов’язані з планами використати активи РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що існує зв'язок між нещодавніми інцидентами з дронами в Бельгії та дискусіями щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Про це він сказав під час пресконференції у Берліні у п’ятницю, 7 листопада, його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Спостереження дронів над аеропортами та військовими базами стали постійною проблемою в Бельгії в останні дні і спричинили серйозні перебої в роботі по всій Європі в останні місяці.

"Так, ми всі бачимо цей (зв'язок). Бельгійці теж. Це захід, спрямований на поширення непевності, на поширення страху в Бельгії: не смійте чіпати заморожені активи. Це не можна інтерпретувати інакше", – сказав він.

Міністерство оборони Бельгії відмовилося коментувати його зауваження, але заявило, що "така можливість вже розглядалася".

Раніше в ЄС непублічно висловлювали занепокоєння, що МВФ може заблокувати фінансову підтримку України через нездатність країн-членів домовитись про надання Києву "репараційної позики".

Повідомляли також, що керівництво Європейської комісії та бельгійського уряду зустрінуться, щоб спробувати вийти з політичного глухого кута щодо росактивів.

Водночас у ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.