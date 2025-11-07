Зеленский и президент Румынии обсудили установление стратегического партнерства

Президент Румынии Никушор Дан в пятницу сообщил о телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

По словам Дана, с Зеленским он провел "содержательную дискуссию" о текущей ситуации с безопасностью и необходимости усиления усилий для достижения длительного и справедливого мира в Украине.

"Украина должна выиграть эту войну, поскольку она борется за безопасность Европы в целом и за наши общие ценности", – добавил он.

По словам румынского президента, он договорился с Зеленским продолжать работу над установлением стратегического партнерства.

"Мы оба стремимся реализовать прагматичную, перспективную и устойчивую программу действий", – написал Дан.

Ранее президент Румынии Никушор Дан высказал мнение, что вероятность расширения военного конфликта за пределы границ Украины крайне мала.

10 октября заработало прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом.