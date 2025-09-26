Президент Румунії не вважає, що РФ здатна напасти на НАТО

Президент Румунії Нікушор Дан вважає, що ймовірність розширення військового конфлікту за межі кордону України вкрай мала.

Про це румунський президент заявив в інтерв’ю Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Дан, Росія наразі не здатна напасти на НАТО.

За його словами, РФ ще з 2014 року розпочала "інформаційну війну" проти західного світу, намагаючись, де це можливо, нав'язати владу, яка була б їй вигідна, або "посіяти недовіру" населення до західної демократичної моделі.

"Росія з її посередньою економікою, очевидно, намагається компенсувати свої військові недоліки втручанням у справи населення і в рішення, які в демократичному суспільстві ухвалюються шляхом голосування. А потім все це поєднується з пропагандистською кампанією, яка говорить: "ми не маємо нічого проти вас", "чому б вам не залишити Україну"…Приблизно так я це бачу. Принаймні, зараз я не бачу Росію здатною напасти на НАТО", – сказав Дан.

За його словами, шанси на те, що військовий конфлікт "пошириться за межі України, є надзвичайно малі".

У цьому контексті він підкреслив, що європейські та західні країни продемонстрували свою рішучість захищатися.

Тим часом міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Росія переходить на "воєнні рейки" і вже зараз виробляє більше зброї та мобілізує більше солдатів, ніж потрібно для її війни в Україні.

Нещодавно міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив про необхідність посилення підготовки до збройного конфлікту у зв'язку із загрозою з боку Росії.

Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не вважає, що світ наближається до Третьої світової війни.