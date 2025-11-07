ЄІБ надає Україні 100 млн євро для економічної стійкості та опалення

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) у пʼятницю повідомив про виділення загалом 100 мільйонів євро на підтримку економічної стійкості та інфраструктури системи опалення в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті ЄІБ.

Зазначається, що фінансування є частиною скоординованих зусиль у межах ширшої програми Ukraine Facility на суму 50 мільярдів євро.

70 мільйонів євро буде спрямовано до "Укргазбанку" для підтримки діяльності українських підприємств та збереження робочих місць під час війни, а також для сприяння інвестиціям в енергоефективність.

Решта 30 мільйонів євро буде спрямована на ремонт та модернізацію муніципальних систем централізованого теплопостачання через "Укргазбанк" та "Укрексімбанк".

У Європейському інвестиційному банку повідомили, що після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році надали Україні фінансування в розмірі 4 мільярди євро.

На початку року Україна та ЄІБ уклали угоди на 116,5 мільйона євро для відновлення енергетики та інфраструктури.

У травні повідомлялось, що Європейський інвестиційний банк надасть експортні кредитні гарантії на суму в 300 млн євро для компаній, які ведуть зовнішню торгівлю з Україною.