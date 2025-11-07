ЕИБ предоставляет Украине 100 млн евро для экономической устойчивости и отопления

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в пятницу сообщил о выделении в общей сложности 100 миллионов евро на поддержку экономической устойчивости и инфраструктуры системы отопления в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте ЕИБ.

Отмечается, что финансирование является частью скоординированных усилий в рамках широкой программы Ukraine Facility на сумму 50 миллиардов евро.

70 миллионов евро будет направлено в "Укргазбанк" для поддержки деятельности украинских предприятий и сохранения рабочих мест во время войны, а также для содействия инвестициям в энергоэффективность.

Остальные 30 миллионов евро будут направлены на ремонт и модернизацию муниципальных систем централизованного теплоснабжения через "Укргазбанк" и "Укрэксимбанк".

В Европейском инвестиционном банке сообщили, что после полномасштабного вторжения России в 2022 году предоставили Украине финансирование в размере 4 миллиарда евро.

В начале года Украина и ЕИБ заключили соглашения на 116,5 миллиона евро для восстановления энергетики и инфраструктуры.

В мае сообщалось, что Европейский инвестиционный банк предоставит экспортные кредитные гарантии на сумму в 300 млн евро для компаний, которые ведут внешнюю торговлю с Украиной.