Трамп пока не видит причин для встречи с Путиным, но хотел бы провести ее в Будапеште
Американский президент Дональд Трамп заявил, что пока не видит причин для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.
Его слова цитирует The Guardian, передает "Европейская правда".
Во время визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана Трамп повторил, что если он встретится с Путиным, то хотел бы сделать это в столице Венгрии Будапеште, но не видит причин для такой встречи сейчас.
"Я хотел бы, чтобы это произошло в Венгрии, в Будапеште. Оказалось, что я не хотел проводить эту встречу, потому что не считал, что что-то важное произойдет. Но если мы ее проведем, я хотел бы, чтобы это было в Будапеште", – подчеркнул он.
По данным СМИ, Орбан в ходе своего визита в Вашингтон попытается убедить Трампа провести встречу с кремлевским правителем.
Как известно, Трамп пока передумал встречаться с Путиным в Будапеште и признал, что разочарован темпами переговоров с Россией.