У Туреччині видали ордер на арешт премʼєра Ізраїлю через "геноцид у Газі"

Прокуратура Стамбула видала ордери на арешт 37 підозрюваних, серед яких – прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, за звинуваченням у скоєнні геноциду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Ордери на арешт були видані в межах розслідування підозр щодо скоєння міжнародних злочинів під час атак Ізраїлю на сектор Гази. Окрім Нетаньягу, в ньому фігурують інші ізраїльські високопосадовці та військове керівництво.

Прокуратура Стамбула інкримінує фігурантам сприяння нападам, що призвели до загибелі понад 68 тисяч палестинців у секторі Гази.

Справа була порушена за поданням Стамбульської асоціації адвокатів, голова якої Ясін Шамлі звинуватив Ізраїль у вчиненні геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів у Газі.

За його словами, Ізраїль продовжує свої злочини, незважаючи на рішення ООН, Міжнародного кримінального суду та Міжнародного суду ООН.

Нагадаємо, у 2024 році Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньягу та тодішнього міністра оборони Ізраїлю Йова Галанта, звинувативши їх у причетності до воєнних злочинів і злочинів проти людяності у Газі.

Ізраїль намагався оскаржити ордери в МКС, але безуспішно.

Тим часом Сполучені Штати наклали санкції на суддів і прокурорів Міжнародного кримінального суду, звинувативши їх у "переслідуванні" євреїв та американців.