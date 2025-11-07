В Турции выдали ордер на арест премьера Израиля из-за "геноцида в Газе"

Прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 37 подозреваемых, среди которых – премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по обвинению в совершении геноцида.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Ордера на арест были выданы в рамках расследования подозрений в совершении международных преступлений во время атак Израиля на сектор Газа. Кроме Нетаньяху, в нем фигурируют другие израильские высокопоставленные чиновники и военное руководство.

Прокуратура Стамбула инкриминирует фигурантам содействие нападениям, которые привели к гибели более 68 тысяч палестинцев в секторе Газа.

Дело было возбуждено по представлению Стамбульской ассоциации адвокатов, председатель которой Ясин Шамли обвинил Израиль в совершении геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений в Газе.

По его словам, Израиль продолжает свои преступления, несмотря на решения ООН, Международного уголовного суда и Международного суда ООН.

Напомним, в 2024 году Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и тогдашнего министра обороны Израиля Йова Галанта, обвинив их в причастности к военным преступлениям и преступлениям против человечности в Газе.

Израиль пытался обжаловать ордера в МУС, но безуспешно.

Между тем Соединенные Штаты наложили санкции на судей и прокуроров Международного уголовного суда, обвинив их в "преследовании" евреев и американцев.