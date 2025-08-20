США наклали санкції на чотирьох посадовців Міжнародного кримінального суду

Сполучені Штати у середу оголосили про нові санкції проти двох суддів і двох заступників прокурора Міжнародного кримінального суду, яких звинуватило у "переслідуванні" громадян Ізраїлю та США.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві державного секретаря США Марко Рубіо.

Під санкції США потрапили судді МКС Кімберлі Прост та Ніколя Гію, а також заступники прокурора Суду Назхат Шамім Хан та Маме Мандіає Ньянг.

"Ці особи є іноземцями, які безпосередньо брали участь у діяльності Міжнародного кримінального суду з розслідування, арешту, затримання або судового переслідування громадян США або Ізраїлю без згоди цих держав", – стверджує Рубіо.

Він також закликав інші держави, які продовжують підтримувати Міжнародний кримінальний суд, "протистояти вимогам цієї збанкрутілої інституції".

Нагадаємо, на початку лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти МКС, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема прем'єр-міністра Нетаньягу.

За даними ЗМІ, прокурор МКС Карім Хан, який видав ордер на арешт очільника Кремля Владіміра Путіна, став першою людиною, на яку поширюються економічні санкції та обмеження на поїздки, санкціоновані Трампом.

5 червня адміністрація президента США запровадила санкції проти чотирьох суддів МКС. У Трампа звинуватили їх у тому, що вони "брали активну участь у незаконних і безпідставних діях МКС, спрямованих проти Америки або близького союзника, Ізраїлю".