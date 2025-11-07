Молдова может приобрести активы "Лукойла" в стране из-за санкций США

В правительстве Молдовы рассматривают возможность приобретения активов российской компании "Лукойл", которая попала под санкции США, чтобы гарантировать поставки топлива населению.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Как сообщил министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету, с 21 ноября "Лукойл" не сможет продолжать работу в стране, а именно поставлять и обеспечивать ее бензином, дизельным топливом и керосином.

"Совет инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности, отклонил предложение „Лукойл" продать свои активы и инфраструктуру в аэропорту другой компании. Государство не может принять эту компанию из соображений безопасности", – сказал Жунгиету журналистам в пятницу.

Он добавил, что Совет предложил "выкупить склад "Лукойла" в аэропорту, чтобы государство взяло под контроль инфраструктуру и ресурсы компании", и конечный срок для этого предложения – 17 ноября.

"Как и другие страны, правительство обратилось к США с просьбой о временном разрешении на работу компании под санкциями, чтобы избежать перебоев с поставками нефтепродуктов в Молдову", – рассказал молдавский министр.

В октябре президент США Дональд Трамп ввел санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл". На этом фоне "Лукойл" решил прекратить свою международную деятельность.

Компания начала поиск покупателей для своих зарубежных активов. Одним из них был швейцарский торговый дом Gunvor, но он заявил, что отзывает свое предложение после того, как США заявили, что "никогда" не одобрят эту сделку.