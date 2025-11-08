Макрон обіцяє, що всі вкрадені з Лувру коштовності знайдуть

Французький президент Емманюель Макрон під час візиту до Мексики в п'ятницю повторив, що королівські коштовності, вкрадені з Лувру, будуть знайдені, а безпека музею буде посилена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Макрон нагадав, що французькі правоохоронці вже знайшли кількох причетних до пограбування паризького музею.

"Коштовності будуть знайдені, їх (причетних до пограбування. – Ред.) заарештують, їх судитимуть", – сказав він.

Президент Франції додав, що пограбування "стало шоком для всіх", але водночас є "можливістю вийти ще сильнішими".

"Безпека Лувру буде повністю переглянута", – сказав Макрон.

Нагадаємо, скандальне пограбування галереї Аполлона у Луврі сталося 19 жовтня. Воно тривало всього 7 хвилин. До розслідування залучені близько сотні правоохоронців, зокрема з Німеччини та Інтерполу.

Двоє осіб віком 34 і 39 років були офіційно звинувачені та взяті під варту 29 жовтня ввечері.

Двом із п’яти осіб, затриманих минулого тижня у справі про зухвале пограбування Лувру, у суботу, 1 листопада, було висунуто офіційні обвинувачення, тоді як трьох інших випустили на свободу.